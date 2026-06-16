EZCORP Aktie

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WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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Profitable EZCORP-Anlage? 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 6,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 151,976 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 32,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 899,70 USD wert. Das entspricht einem Plus von 389,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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