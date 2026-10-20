NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EZCORP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EZCORP-Papier an diesem Tag bei 7,98 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,313 EZCORP-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 104,01 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 19.10.2026 auf 32,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 310,40 Prozent vermehrt.

EZCORP war somit zuletzt am Markt 2,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at