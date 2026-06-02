NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in EZCORP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,46 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 1 182,033 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 30,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 595,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 265,96 Prozent.

Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at