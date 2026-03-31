EZCORP Aktie

EZCORP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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Frühes Investment 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren EZCORP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden EZCORP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,72 USD wert. Bei einem EZCORP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 679,348 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 17 017,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70,18 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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