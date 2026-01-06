EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Langfristige Anlage
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das EZCORP-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das EZCORP-Papier investiert hätte, hätte er nun 826,446 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 20,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 710,74 USD wert. Damit wäre die Investition 67,11 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 1,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|EZCORP Inc.
|18,30
|6,40%
