NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 74,627 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 2 521,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 152,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at