NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EZCORP-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 207,039 EZCORP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 076,60 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 22.12.2025 auf 19,69 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 307,66 Prozent gleich.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at