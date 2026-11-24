Das wäre der Verdienst eines frühen EZCORP-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EZCORP-Papier bei 7,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,626 EZCORP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 317,55 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 23.11.2026 auf 25,15 USD belief. Mit einer Performance von +217,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at