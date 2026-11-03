EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Performance im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 10 Jahren verdient
EZCORP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die EZCORP-Aktie bei 9,55 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,471 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 28,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 300,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 200,94 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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