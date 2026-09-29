EZCORP Aktie

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WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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Rentable EZCORP-Anlage? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2021 wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,69 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 130,039 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 30,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 009,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +300,91 Prozent.

Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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