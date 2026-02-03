F5 Networks Aktie

F5 Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

Rentables F5 Networks-Investment? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren F5 Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die F5 Networks-Aktie an diesem Tag bei 91,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das F5 Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,966 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 078,41 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 02.02.2026 auf 280,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 207,84 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks belief sich zuletzt auf 15,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

