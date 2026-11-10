F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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F5 Networks-Investition 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen F5 Networks-Investment gewesen.

Die F5 Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des F5 Networks-Papiers betrug an diesem Tag 139,85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investierten, hätten nun 71,505 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 317,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 720,77 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 127,21 Prozent.

Alle F5 Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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