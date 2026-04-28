F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Frühes Investment
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.04.2016 wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die F5 Networks-Anteile bei 104,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,593 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 856,10 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 27.04.2026 auf 297,72 USD belief. Mit einer Performance von +185,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 17,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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