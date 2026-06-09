NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen F5 Networks-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,813 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 699,21 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 08.06.2026 auf 396,19 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 169,92 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte F5 Networks einen Börsenwert von 22,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at