F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|F5 Networks-Performance im Blick
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die F5 Networks-Aktie bei 161,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,058 F5 Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 029,91 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 28.09.2026 auf 435,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +170,30 Prozent.
F5 Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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