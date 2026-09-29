NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in F5 Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die F5 Networks-Aktie bei 161,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,058 F5 Networks-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 029,91 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 28.09.2026 auf 435,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +170,30 Prozent.

F5 Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at