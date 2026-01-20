NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in F5 Networks gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 144,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,132 F5 Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (268,22 USD), wäre das Investment nun 18 542,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,43 Prozent vermehrt.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at