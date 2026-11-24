Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das F5 Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 168,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 5,949 F5 Networks-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 321,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 911,27 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 17,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at