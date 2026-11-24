F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|F5 Networks-Anlage im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das F5 Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 168,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 5,949 F5 Networks-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 321,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 911,27 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 17,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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