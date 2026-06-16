F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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Performance unter der Lupe 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen F5 Networks-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das F5 Networks-Papier an diesem Tag 188,14 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 53,152 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 396,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 091,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110,91 Prozent vermehrt.

F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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