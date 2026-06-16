F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Performance unter der Lupe
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das F5 Networks-Papier an diesem Tag 188,14 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 53,152 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 396,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 21 091,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 110,91 Prozent vermehrt.
F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,36 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F5 Networks Inc.
Analysen zu F5 Networks Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|F5 Networks Inc.
|334,10
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.