NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie gebracht.

Am 07.07.2023 wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die F5 Networks-Aktie bei 143,42 USD. Bei einem F5 Networks-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,725 F5 Networks-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 216,99 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Anteils am 06.07.2026 auf 419,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 192,17 Prozent vermehrt.

Am Markt war F5 Networks jüngst 23,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at