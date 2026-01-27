F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die F5 Networks-Aktie bei 201,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,497 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,91 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 26.01.2026 auf 267,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,91 Prozent.
Am Markt war F5 Networks jüngst 15,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
