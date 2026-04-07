F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Lukrative F5 Networks-Anlage?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden F5 Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das F5 Networks-Papier bei 243,48 USD. Bei einem F5 Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,107 F5 Networks-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 263,51 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 06.04.2026 auf 307,64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 26,35 Prozent.
F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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