NASDAQ Composite Index-Titel F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

F5 Networks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die F5 Networks-Aktie an diesem Tag 100,47 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,532 F5 Networks-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 278,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 669,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 176,70 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks bezifferte sich zuletzt auf 15,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at