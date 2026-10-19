Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Lohnender Fastenal-Einstieg? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 102,775 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 51,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 243,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +424,36 Prozent.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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