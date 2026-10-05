Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lohnende Fastenal-Investition?
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05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Fastenal-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 364,299 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 488,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,88 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Fastenal eine Börsenbewertung in Höhe von 58,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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