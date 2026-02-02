Fastenal Aktie

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

Fastenal-Investition im Blick 02.02.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fastenal-Aktie gebracht.

Am 02.02.2021 wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,304 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,62 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 30.01.2026 auf 43,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,62 Prozent.

Am Markt war Fastenal jüngst 49,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

