Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Frühes Investment
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fastenal-Aktie an diesem Tag 10,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,465 Fastenal-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 488,78 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 24.07.2026 auf 47,02 USD belief. Damit wäre die Investition 348,88 Prozent mehr wert.
Fastenal war somit zuletzt am Markt 53,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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