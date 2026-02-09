NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fastenal gewesen.

Am 09.02.2016 wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fastenal-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,251 Fastenal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fastenal-Aktie auf 47,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 403,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 340,31 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fastenal jüngst 55,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at