Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Investmentbeispiel 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fastenal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,522 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 182,60 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 07.08.2026 auf 51,84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 182,60 USD, was einer positiven Performance von 82,60 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 59,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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