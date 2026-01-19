Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Frühes Investment
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fastenal-Aktie 38,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,288 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14,98 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 50,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastenal Co.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Fastenal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25