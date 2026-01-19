NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fastenal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fastenal-Aktie 38,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,288 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14,98 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 50,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at