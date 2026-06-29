Fastenal Aktie

Fastenal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fastenal-Anlage unter der Lupe 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fastenal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.06.2016 wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 10,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 9,208 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (47,10 USD), wäre die Investition nun 433,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +333,70 Prozent.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fastenal Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fastenal Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fastenal Co. 41,16 -0,39% Fastenal Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen