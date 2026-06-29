Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Fastenal-Anlage unter der Lupe
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.06.2016 wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 10,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 9,208 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (47,10 USD), wäre die Investition nun 433,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +333,70 Prozent.
Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,07 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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