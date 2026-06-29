NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fastenal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.06.2016 wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 10,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 9,208 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (47,10 USD), wäre die Investition nun 433,70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +333,70 Prozent.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at