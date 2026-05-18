NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fastenal-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fastenal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,621 Fastenal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fastenal-Papiers auf 43,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 56,63 Prozent.

Fastenal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at