Langfristige Performance 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fastenal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fastenal-Papier bei 24,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fastenal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 403,145 Fastenal-Aktien. Die gehaltenen Fastenal-Aktien wären am 23.01.2026 17 694,01 USD wert, da der Schlussstand 43,89 USD betrug. Damit wäre die Investition um 76,94 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Fastenal einen Börsenwert von 50,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

