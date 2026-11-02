Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lohnende Fastenal-Anlage?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 02.11.2023 wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,341 Fastenal-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 173,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,44 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Fastenal eine Marktkapitalisierung von 59,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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