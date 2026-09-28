Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Fastenal-Investition 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Fastenal-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Fastenal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,534 Fastenal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 1 035,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,43 USD belief. Mit einer Performance von +3,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 57,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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