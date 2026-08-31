NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: Wäre eine Fastenal-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren Fastenal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Fastenal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 49,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,014 Fastenal-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 100,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 0,24 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 57,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at