Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Profitables Fifth Third Bancorp-Investment?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Fifth Third Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,833 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 07.10.2026 242,24 USD wert, da der Schlussstand 50,12 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,24 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Fifth Third Bancorp zuletzt 46,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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