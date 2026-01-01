Fifth Third Bancorp Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 01.01.2016 wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20,10 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 497,512 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.12.2025 23 288,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,89 Prozent gesteigert.
Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 31,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
