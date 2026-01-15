NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fifth Third Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,868 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 48,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 402,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 31,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at