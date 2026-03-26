NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment gewesen.

Das Fifth Third Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 17,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 584,795 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 45,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 789,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 167,89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 41,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at