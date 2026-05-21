NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,705 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 2 672,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 43,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at