Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Rentabler Fifth Third Bancorp-Einstieg?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,705 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 2 672,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 43,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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