Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Lukrativer Fifth Third Bancorp-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fifth Third Bancorp-Papier 25,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,911 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 51,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 011,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 47,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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