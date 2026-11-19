Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Profitable Fifth Third Bancorp-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,628 Fifth Third Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 51,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,57 Prozent vermehrt.
Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 47,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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