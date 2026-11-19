So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fifth Third Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,628 Fifth Third Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 51,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,57 Prozent vermehrt.

Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 47,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at