NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Fifth Third Bancorp-Papier an diesem Tag bei 38,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 26,103 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 145,91 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 18.03.2026 auf 43,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,59 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fifth Third Bancorp jüngst 39,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at