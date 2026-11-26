Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Performance im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Fifth Third Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 42,48 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,540 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 51,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 217,28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,73 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Fifth Third Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 46,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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