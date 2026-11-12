Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Fifth Third Bancorp-Investment
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Fifth Third Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 231,428 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 589,68 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Papiers am 11.11.2026 auf 54,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,90 Prozent erhöht.
Insgesamt war Fifth Third Bancorp zuletzt 48,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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