WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

Frühes Investment 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Fifth Third Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 43,98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 22,738 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 229,88 USD wert. Mit einer Performance von +22,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Fifth Third Bancorp

Analysen zu Fifth Third Bancorp

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Fifth Third Bancorp 46,59 2,23% Fifth Third Bancorp

