NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 43,98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 22,738 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 229,88 USD wert. Mit einer Performance von +22,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
