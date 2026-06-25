NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 40,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,458 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 54,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,10 USD wert. Mit einer Performance von +35,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 49,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at