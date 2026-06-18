NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 549,149 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 874,24 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Anteils am 17.06.2026 auf 52,58 USD belief. Mit einer Performance von +188,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Fifth Third Bancorp war somit zuletzt am Markt 48,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at