NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,08 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 38,344 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 891,87 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 08.04.2026 auf 49,34 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 89,19 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 43,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at