NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fifth Third Bancorp-Aktie an diesem Tag 40,57 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,649 Fifth Third Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 297,76 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 10.06.2026 auf 52,65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,78 Prozent zugenommen.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at